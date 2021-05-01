«Клуб с большими амбициями». Заварухин прокомментировал переход в «Автомобилист»

Николай Заварухин, ставший тренером «Автомобилиста», прокомментировал переход в екатеринбуржскую команду.

«Для меня «Автомобилист» — знакомый клуб, а Екатеринбург – знакомый город. Хорошее время здесь провёл: два с половиной года отработал тут до переезда в Новосибирск. «Автомобилист» — клуб с большими задачами и амбициями. Рад снова оказаться здесь и готов помочь команде добиться результатов!» — приводит слова Заварухина официальный сайт «Автомобилиста».

Напомним, сегодня, 1 мая, специалист стал помощником главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса. Заварухин уже входил в тренерский штаб «Автомобилиста» с 2016 по 2019 год.

Заварухин покинул «Сибирь», которую возглавлял с 2019 года.



В сезоне-2020/2021 команда не вышла в плей-офф в 4-й раз за последние пять сезонов, заняв 9-е место в таблице Восточной конференции.