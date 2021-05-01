Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Витязя» Кравец покинул команду

Главный тренер «Витязя» Кравец покинул команду
Хоккей / КХЛ 0

Тренерский штаб «Витязя» во главе с Михаилом Кравецом покинул команду, сообщается на официальной странице подольского клуба в «Твиттере».

Контракты тренеров с «Витязем» завершились 30 апреля. Клуб покидают Михаил Кравец, Александр Савченков, Виктор Игнатьев и тренер по физподготовке Алексей Селивёрстов.

Напомним, Кравец возглавлял подольскую команду с мая 2019 года.

В нынешнем сезоне «Витязь» сыграл 60 встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 27 побед (три из них — в овертайме, ещё три — в серии буллитов. — Прим. «Чемпионата») и набрал 59 очков. Клуб занял девятое место в Западной конференции, на четыре очка отстав от «Спартака», который финишировал на восьмом месте.

Источник: Назаров может возглавить «Витязь»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021