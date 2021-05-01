«Ак Барс» объявил о продлении контрактом с Лямкиным и Хенкелем

«Ак Барс» продлил контракт с защитниками Никитой Лямкиным и Кристианом Хенкелем, сообщается на официальном сайте казанцев.
Следующий сезон станет для Лямкина пятым в составе «Ак Барса». Соглашение с ним продлено на два года.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Лямкин провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. В плей-офф у Лямкина две передачи в 13 встречах.
Новое соглашение с Хенкелем рассчитано до 30 апреля 2023 года.
Кристиан Хенкель пополнил состав «Ак Барса» в мае 2019 года. За время в клубе защитник стал серебряным (2020) и бронзовым (2021) призёром чемпионата России.
В регулярном чемпионате 2020/21 Хенкель за 43 встречи набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+14». В Кубке Гагарина Кристиан сыграл 14 матчей, не отметился результативными действиями, но стал вторым в команде по блокированным броскам (37).
Всего Хенкель провёл 96 матчей в составе «Ак Барса» и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+27».
- 1 мая 2021
-
11:30
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:26
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
09:14
-
09:10
-
09:09
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:17
-
07:49
-
07:35
-
07:17
-
07:08
-
07:04
-
07:00
-
06:50
-
06:42
-
04:38
-
00:16
- 30 апреля 2021
-
23:41
-
23:35
-
23:19