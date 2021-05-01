«Ак Барс» объявил о продлении контрактом с Лямкиным и Хенкелем

«Ак Барс» продлил контракт с защитниками Никитой Лямкиным и Кристианом Хенкелем, сообщается на официальном сайте казанцев.

Следующий сезон станет для Лямкина пятым в составе «Ак Барса». Соглашение с ним продлено на два года.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Лямкин провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. В плей-офф у Лямкина две передачи в 13 встречах.

Новое соглашение с Хенкелем рассчитано до 30 апреля 2023 года.



Кристиан Хенкель пополнил состав «Ак Барса» в мае 2019 года. За время в клубе защитник стал серебряным (2020) и бронзовым (2021) призёром чемпионата России.



В регулярном чемпионате 2020/21 Хенкель за 43 встречи набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+14». В Кубке Гагарина Кристиан сыграл 14 матчей, не отметился результативными действиями, но стал вторым в команде по блокированным броскам (37).



Всего Хенкель провёл 96 матчей в составе «Ак Барса» и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+27».