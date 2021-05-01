«Автомобилист» и «Нефтехимик» совершили обмен с участием игрока системы «Монреаля»

Хоккейные клубы «Автомобилист» и «Нефтехимик» совершили обмен, сообщается на официальном сайте екатеринбуржской команды.

В нижнекамский клуб отправляется форвард «Горняка» Евгений Митякин. «Нефтехимик», в свою очередь, передаёт «Автомобилисту» российские права на 23-летнего нападающего Арсена Хисамутдинова, выступающего в данный момент в Канаде за фарм-клуб «Монреаль Канадиенс» в лиге АХЛ — «Лаваль Рокет».



Евгений Митякин находился в структуре «Автомобилиста» с 2014 года. Дебют Митякина в основной команде состоялся в сезоне-2014/2015. Всего в КХЛ форвард провёл 40 матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и отдал одну передачу. На протяжении четырёх последних лет нападающий выступал в ВХЛ в составе «Горняка», в сумме проведя 228 встреч и набрав 118 (35+83) очков.



Арсен Хисамутдинов, права на которого в КХЛ теперь принадлежат «Автомобилисту», является воспитанником «Салавата Юлаева». В период с 2015 по 2019 год габаритный нападающий (рост 191 см) выступал за нижнекамский «Реактор» в МХЛ. В общей сложности в Молодёжной хоккейной лиге Хисамутдинов провёл 178 матчей, в которых забросил 62 шайбы и стал автором 82 голевых передач. В сезоне-2018/2019 он дебютировал в КХЛ, а ещё через год регулярно вызывался на матчи за основной состав «Нефтехимика», также выступая и в ВХЛ — за клуб ЦСК ВВС (Самара). Всего за два года Хисамутдинов провёл в КХЛ 41 матч и набрал 8 (3+5) очков, в ВХЛ на его счету 14 встреч и 13 (9+4) очков. В 2019 году на драфте НХЛ Арсен был выбран в 6-м раунде под общим 170-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Сезон-2020/2021 Хисамутдинов проводит в АХЛ в составе фарм-клуба «Монреаля» — команды «Лаваль Рокет». Отметим, что этот коллектив в данный момент возглавляет Канадский дивизион АХЛ, выиграв 22 матча из 29. Российский нападающий принял участие в 12 матчах сезона, в которых отметился одной голевой передачей.



Действующий контракт Арсена Хисамутдинова с «Монреалем» рассчитан ещё на один сезон.