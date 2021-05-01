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Кожевников: Хартли сыграл роль английской королевы, пока всю работу выполняли помощники

Кожевников: Хартли сыграл роль английской королевы, пока всю работу выполняли помощники
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина.

«Сразу хочу поздравить всех болельщиков „Авангарда“, клуб выстрадал эту победу, вместе с омичами ей радуюсь. Считаю, чем больше российских городов выиграют Кубок Гагарина, тем лучше для нашего хоккея, для страны.

Что касается паузы в интервью, то мне в эти дни постоянно звонили журналисты. Но я хотел со стороны посмотреть, как будут прославлять главного тренера „Авангарда“ Боба Хартли, создавать его культ. Выглядело смешно.

Я один из самых жёстких критиков канадского тренера? Остаюсь при своём мнении. Хартли работал в „Авангарде“ в тепличных условиях, его вклад в клубную победу — минимальный, а культ, созданный вокруг канадца, идёт исключительно во вред российскому хоккею.

Во-первых, Хартли получил одну из самых качественных по составу команд КХЛ — при трёхлетнем кредите доверия, о котором любой российский тренер может только мечтать.

Во-вторых, только в этом сезоне команду постоянно усиливали — Ковальчуком, Костиным, Грубецом, причём на фоне, наверное, лучшей линии легионеров в лиге.

В-третьих, канадец сыграл роль скорее английской королевы, тогда как „в поле“ всю основную работу выполнили его помощники — Константин Шафранов, который поставил лучшее большинство в КХЛ, и Дмитрий Рябыкин, который контролировал российский лагерь команды и, кстати, уже созрел для роли главного тренера.

Обо всем этом знает практически каждый из мира хоккея. Но не все готовы публично сказать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Работал на стекольном заводе, а потом стал тренером-чемпионом. В чём феномен Боба Хартли?
В «Авангарде» магия канадца тоже сработала.
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