Кожевников: Хартли сыграл роль английской королевы, пока всю работу выполняли помощники

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина.
«Сразу хочу поздравить всех болельщиков „Авангарда“, клуб выстрадал эту победу, вместе с омичами ей радуюсь. Считаю, чем больше российских городов выиграют Кубок Гагарина, тем лучше для нашего хоккея, для страны.
Что касается паузы в интервью, то мне в эти дни постоянно звонили журналисты. Но я хотел со стороны посмотреть, как будут прославлять главного тренера „Авангарда“ Боба Хартли, создавать его культ. Выглядело смешно.
Я один из самых жёстких критиков канадского тренера? Остаюсь при своём мнении. Хартли работал в „Авангарде“ в тепличных условиях, его вклад в клубную победу — минимальный, а культ, созданный вокруг канадца, идёт исключительно во вред российскому хоккею.
Во-первых, Хартли получил одну из самых качественных по составу команд КХЛ — при трёхлетнем кредите доверия, о котором любой российский тренер может только мечтать.
Во-вторых, только в этом сезоне команду постоянно усиливали — Ковальчуком, Костиным, Грубецом, причём на фоне, наверное, лучшей линии легионеров в лиге.
В-третьих, канадец сыграл роль скорее английской королевы, тогда как „в поле“ всю основную работу выполнили его помощники — Константин Шафранов, который поставил лучшее большинство в КХЛ, и Дмитрий Рябыкин, который контролировал российский лагерь команды и, кстати, уже созрел для роли главного тренера.
Обо всем этом знает практически каждый из мира хоккея. Но не все готовы публично сказать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
- 1 мая 2021
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