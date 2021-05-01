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Капитан сборной России Шипачёв пропустит второй матч со Швейцарией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Капитан сборной России Шипачёв пропустит второй матч со Швейцарией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Капитан сборной России Вадим Шипачёв пропустит второй матч со Швейцарией, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».

Отмечается, что нападающий пройдёт плановые восстановительные процедуры и возобновит тренировки в общей группе с 4 мая в Новогорске.

Напомним, вчера, 30 апреля, в Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоялся первый матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Сегодня, 1 мая, в городе Биль сборная России проведёт ещё один матч со швейцарцами.

Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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Да, пока в команде нет хоккеистов из НХЛ, но у команды Валерия Брагина всё равно уйма работы.
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