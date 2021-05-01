Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Волков: рассчитывали, что Чинахов станет лидером «Авангарда» после возвращения в Омск

Волков: рассчитывали, что Чинахов станет лидером «Авангарда» после возвращения в Омск
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал уход нападающего Егора Чинахова в клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

«Мы сделали всё, что от нас зависело: работали над развитием Егора с первых лет в академии «Авангарда», в этом сезоне тренерский штаб во главе с Бобом Хартли уделял много времени индивидуальной работе с Егором. Мы сделали игроку хорошее предложение, рассчитывали, что Егор станет лидером «Авангарда» после возвращения клуба в Омск. Но наш воспитанник и его агент выбрали другой путь. Желаем им удачи», — приводит слова Волкова официальная страница омичей в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» Егор Чинахов принял решение продолжить карьеру в НХЛ. За океаном он будет выступать в составе «Коламбус Блю Джекетс».

Чинахов стал игроком «Коламбуса»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021