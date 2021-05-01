Волков: рассчитывали, что Чинахов станет лидером «Авангарда» после возвращения в Омск

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал уход нападающего Егора Чинахова в клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».
⠀
«Мы сделали всё, что от нас зависело: работали над развитием Егора с первых лет в академии «Авангарда», в этом сезоне тренерский штаб во главе с Бобом Хартли уделял много времени индивидуальной работе с Егором. Мы сделали игроку хорошее предложение, рассчитывали, что Егор станет лидером «Авангарда» после возвращения клуба в Омск. Но наш воспитанник и его агент выбрали другой путь. Желаем им удачи», — приводит слова Волкова официальная страница омичей в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» Егор Чинахов принял решение продолжить карьеру в НХЛ. За океаном он будет выступать в составе «Коламбус Блю Джекетс».
- 1 мая 2021
-
14:35
-
14:17
-
14:07
-
13:49
-
13:48
-
13:06
-
13:00
-
12:32
-
12:27
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:26
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
09:14
-
09:10
-
09:09
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:17
-
07:49
-
07:35