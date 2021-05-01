Волков: рассчитывали, что Чинахов станет лидером «Авангарда» после возвращения в Омск

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал уход нападающего Егора Чинахова в клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

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«Мы сделали всё, что от нас зависело: работали над развитием Егора с первых лет в академии «Авангарда», в этом сезоне тренерский штаб во главе с Бобом Хартли уделял много времени индивидуальной работе с Егором. Мы сделали игроку хорошее предложение, рассчитывали, что Егор станет лидером «Авангарда» после возвращения клуба в Омск. Но наш воспитанник и его агент выбрали другой путь. Желаем им удачи», — приводит слова Волкова официальная страница омичей в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» Егор Чинахов принял решение продолжить карьеру в НХЛ. За океаном он будет выступать в составе «Коламбус Блю Джекетс».