«Торпедо» объявило о подписании контракта с защитником «Амура» Турбиным

Защитник «Амура» Павел Турбин подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.



В текущем сезоне хоккеист провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 очков: забросил три шайбы и отдал 10 результативных передач.



Напомним, что Турбин выступал за «Амур» с сезона-2017/2018. Ранее хоккеист играл за «Зауралье», «Ладу», «Ижсталь» и «Автомобилист».



В прошедшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.



Напомним, что Кубок Гагарина — 2021 выиграл омский «Авангард» и впервые стал победителем турнира. Омичи в финальной серии обыграли ЦСКА в шести матчах, а победную шайбу забросил самый ценный игрок плей-офф — Сергей Толчинский.

Источник: голкипер «Торпедо» Кочетков подписал контракт с «Каролиной» на $ 1,85 млн