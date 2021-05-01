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«Торпедо» объявило о подписании контракта с защитником «Амура» Турбиным

«Торпедо» объявило о подписании контракта с защитником «Амура» Турбиным
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Амура» Павел Турбин подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.

В текущем сезоне хоккеист провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 очков: забросил три шайбы и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что Турбин выступал за «Амур» с сезона-2017/2018. Ранее хоккеист играл за «Зауралье», «Ладу», «Ижсталь» и «Автомобилист».

В прошедшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Напомним, что Кубок Гагарина — 2021 выиграл омский «Авангард» и впервые стал победителем турнира. Омичи в финальной серии обыграли ЦСКА в шести матчах, а победную шайбу забросил самый ценный игрок плей-офф — Сергей Толчинский.

Источник: голкипер «Торпедо» Кочетков подписал контракт с «Каролиной» на $ 1,85 млн
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