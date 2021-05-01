Секач, Манукян и Потапов покинули «Авангард»

Омский «Авангард» расстался с рядом игроков, сообщается на официальном сайте «ястребов».
Контракты не будут продлены с нападающими Алексеем Потаповым, Иржи Секачем и Артёмом Манукяном.
28-летний Секач в нынешнем сезоне провёл 34 встречи регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач при нулевом показателе полезности и 22 минутах штрафного времени. На счету чешского форварда шесть матчей в плей-офф и две заброшенные шайбы при коэффициенте полезности "-1".
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 32-летний Потапов провёл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности "-8". В плей-офф российский нападающий набрал 2 (0+2) очка в 18 встречах при показателе полезности «0».
22-летний Манукян не играл за «Авангард» в этом сезоне.
- 1 мая 2021
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