«Все позируют, даже собака». Подписчики оценили семейное фото Овечкина

Анастасия Шубская, жена хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала в своём «инстаграме» семейные фотографии с мужем, сыновьями и собакой.

«Все позируют, даже собака», – написал один из пользователей в комментариях.

Россиянин продолжает восстановление после травмы нижней части тела. Овечкин пропустил уже два матча подряд из-за травмы, причём в обоих «Кэпиталз» одержал победы. В этих встречах на месте Овечкина в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном играет Даниэль Спронг. В первом матче форвард оформил дубль (6:3), а во втором принёс победу (1:0).



Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.