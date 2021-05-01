«Северсталь» объявила об уходе восьми игроков
«Северсталь» на официальной странице в «Инстаграме» объявила об уходе восьми игроков, у которых истекли сроки действия контрактов с клубом.
Этими хоккеистами стали защитники Вели-Матти Виттасмяки и Шон Лалонд, нападающие Артём Гареев, Денис Вихарев, Якоб Берглунд, Йиндржих Абдул, Кирилл Капустин и Денис Рыбалкин.
«Северсталь» благодарит хоккеистов за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Ранее череповецкая «Северсталь» продлила контракты с нападающими Максимом Казаковым и Андреем Алексеевым, а также обменяла права на чешского голкипера Матея Маховского в рижское «Динамо» на денежную компенсацию.
Кроме того, «Северсталь» продлила контракт со вторым бомбардиром команды Владиславом Кодолой.
«Северсталь» продлила контракт со вторым бомбардиром команды Кодолой
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