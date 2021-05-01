«Металлург» подписал контракт с нападающими Акользиным и Никонцевым

Нападающий «Барыса» Павел Акользин и форвард «Спартака» Анатолий Никонцев подписал двухлетний контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне КХЛ Акользин провёл 41 матч и набрал шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф у форварда шесть встреч.

У Никонцева в регулярном сезоне сыграно 46 игр, где он набрал 22 очка: забросил 11 шайб и отдал 11 передач. В плей-офф у игрока четыре встречи.

В прошедшем сезоне КХЛ «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции, в плей-офф магнитогорцы уступили во втором раунде будущему победителю турнира «Авангарду». Напомним, что в финале омичи обыграли ЦСКА в шести матчах.