«Сибирь» заключила однолетний контракт с нападающим Алексеем Кручининым

ХК «Сибирь» заключил контракт с нападающим петербургского «Динамо» Алексеем Кручининым, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне Алексей Кручинин выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Кульнуль Ред Стар», провёл 10 матчей в регулярном чемпионате и набрал два очка (1+1).

Также хоккеист играл в Высшей хоккейной лиге за петербургское «Динамо». В регулярке у нападающего 32 матча, где он набрал 28 очков (13+15). В плей-офф у игрока 20 встреч и 16 очков (4+12).

Прошедший сезон «Сибирь» завершила на девятой строчке в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

Напомним, что победителем Кубка Гагарина-2021 стал омский «Авангард». В финале плей-офф омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Автором решающей шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.