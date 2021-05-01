Антон Белов покинул СКА, контракт хоккеиста с клубом истёк
Защитник Антон Белов покинул петербургский СКА после истечения контракта, сообщает официальный «твиттер» клуба.
Защитник выступал за петербургских армейцев с сезона 2014/2015. В прошедшем регулярном чемпионате у защитника 37 матчей и восемь набранных очков (2+6). В плей-офф у хоккеиста ни одного набранного очка в семи встречах.
Петербургский СКА занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в 1/8 финала обыграл минское «Динамо» (4-1), в четвертьфинале переиграл московское «Динамо» (4-1), а в полуфинале уступил ЦСКА (2-4).
Напомним, что победителем Кубка Гагарина – 2021 стал омский «Авангард». В финале плей-офф омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Автором решающей шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.
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Про их будущее пока достоверно неизвестно даже инсайдерам.
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