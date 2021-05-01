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Кагарлицкий, Пяаярви, Гарипов и Хиетанен покинули московское «Динамо»

Кагарлицкий, Пяаярви, Гарипов и Хиетанен покинули московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Руководство московского «Динамо» совместно с главным тренером Алексеем Кудашовым приняло решение не продлевать соглашения с рядом игроков, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Клуб расстанется с нападающими Александром Кучерявенко, Дмитрием Кагарлицким, Магнусом Пяаярви-Свенссоном, а также с вратарём Эмилем Гариповым и защитниками Михаилом Григорьевым и Юусо Хиетаненом.

Ранее появилась информация о том, что Кагарлицкий может пополнить состав уфимского «Салавата Юлаева».

Источник: «Салават» предлагает Кагарлицкому контракт на 2 года и 120 млн рублей
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