Кагарлицкий, Пяаярви, Гарипов и Хиетанен покинули московское «Динамо»
Руководство московского «Динамо» совместно с главным тренером Алексеем Кудашовым приняло решение не продлевать соглашения с рядом игроков, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
Клуб расстанется с нападающими Александром Кучерявенко, Дмитрием Кагарлицким, Магнусом Пяаярви-Свенссоном, а также с вратарём Эмилем Гариповым и защитниками Михаилом Григорьевым и Юусо Хиетаненом.
Ранее появилась информация о том, что Кагарлицкий может пополнить состав уфимского «Салавата Юлаева».
Источник: «Салават» предлагает Кагарлицкому контракт на 2 года и 120 млн рублей
Рекомендуем вам
- 1 мая 2021
-
16:24
-
16:21
-
16:19
-
16:14
-
16:07
-
15:48
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:17
-
14:07
-
13:49
-
13:48
-
13:06
-
13:00
-
12:32
-
12:27
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:26
-
10:02
-
09:46
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
09:14
-
09:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам