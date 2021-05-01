«Авангард» объявил о подписании Жаркова
Нападающий Владимир Жарков официально перешёл в омский «Авангард», сообщается на официальном сайте «ястребов».
Контракт подписан на два года.
Ранее появилась информация, что зарплата Жаркова в омской команде составит 37,5 млн рублей за сезон. У соглашения будет бонусная часть. Кроме того, отмечалось, что уфимский «Салават Юлаев» предлагал однолетний контракт с зарплатой 35 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что «Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Жарковым. Заинтересованность в форварде проявлял омский «Авангард» и ярославский «Локомотив».
В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл в регулярном чемпионате 52 матча и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности "+12".
Зарплата Жаркова в «Авангарде» составит 37,5 млн рублей за сезон
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