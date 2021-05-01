Леонтьев, возглавлявший «Горняк» из ВХЛ, стал главным тренером «Нефтехимика».

Олег Леонтьев, покинувший пост главного тренера «Горняка», выступающего в Высшей хоккейной лиге, возглавил «Нефтехимик», сообщается на официальном сайте нижнекамской команды.



В середине апреля нижнекамский «Нефтехимик» объявил о расставании с Вячеславом Буцаевым и его тренерским штабом.

В конце марта «Чемпионату» стало известно, что Буцаева в «Нефтехимике» может сменить Олег Леонтьев. В этом сезоне специалист возглавлял «Горняк» в Высшей хоккейной лиге, где под его руководством клуб дошёл до 1/4 финала Кубка Петрова, уступив в четырёх матчах тюменскому «Рубину». Ранее Леонтьев работал старшим тренером екатеринбуржского «Автомобилиста», а также являлся исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала».