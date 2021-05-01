Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 00:00

Завтра, 2 мая, сборная России проведёт четвёртый матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, а в третьей встрече разгромила Германию (6:1).



Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.