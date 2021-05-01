«Торпедо» обменяло права на голкипера «Сан-Хосе» Мельничука в СКА

СКА и «Торпедо» совершили обмен, сообщается пресс-служба КХЛ.

Нижегородцы получили форварда Данила Воеводина и права на Ессе Пульюряви, а команда из Санкт-Петербурга — права на вратаря Алексея Мельничука.

В нынешнем сезоне 22-летний Мельничук выступал на правах аренды за нижегородское «Торпедо». В регулярном чемпионате КХЛ голкипер провёл 14 матчей, в которых ни разу не сыграл на ноль при 91,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,68. Сейчас россиянин выступает в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс».

Нападающий Ессе Пульюярви играет за «Эдмонтон Ойлерс». Начало сезона 22-летний форвард провёл за «Кярпят» – 16 матчей, набрав 12 (7+5) очков.



Ранее финн подписал двухлетнее соглашение с «Ойлерс».



Пульюярви был задрафтован «Эдмонтоном» в первом раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим четвёртым номером.



Напомним, финн отыграл минувший сезон в «Кярпяте», набрав в 56 матчах чемпионата Финляндии 53 (24+29) очка. В августе он продлил соглашение с клубом из Оулу на один сезон. Пульюярви провёл в НХЛ 139 матчей, в которых набрал 37 (17+20) очков. 30 сентября СКА выменял права на финского форварда в КХЛ в результате обмена с «Торпедо».