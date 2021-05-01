История личных встреч сборных России и Чехии на юниорских чемпионатах мира

2 мая сборная России сыграет в четвёртом матче группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 00:00 мск.



Сборные России и Германии встречались на юниорских чемпионатах мира 14 раз. Россияне одержали победы в 10 матчах.

ЮЧМ Место проведения Стадия Соперник Счёт 1999 Германия Финальный раунд Чехия 2:5 2001 Финляндия Группа Чехия 8:3 2001 Финляндия Полуфинал Чехия 8:3 2002 Словакия Группа Чехия 5:3 2002 Словакия Финальный раунд Чехия 6:3 2003 Россия Группа Чехия 4:2 2004 Беларусь Группа Чехия 1:1 2005 Чехия Четвертьфинал Чехия 1:5 2006 Швеция Группа Чехия 2:0 2010 Беларусь Группа Чехия 4:1 2013 Россия Группа Чехия 5:2 2014 Финляндия Четвертьфинал Чехия 2:3 (ОТ) 2017 Словакия Группа Чехия 5:4 (ОТ) 2018 Россия Группа Чехия 3:2

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.