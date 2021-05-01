История личных встреч сборных России и Чехии на юниорских чемпионатах мира
2 мая сборная России сыграет в четвёртом матче группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 00:00 мск.
Сборные России и Германии встречались на юниорских чемпионатах мира 14 раз. Россияне одержали победы в 10 матчах.
|ЮЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперник
|Счёт
|1999
|Германия
|Финальный раунд
|Чехия
|2:5
|2001
|Финляндия
|Группа
|Чехия
|8:3
|2001
|Финляндия
|Полуфинал
|Чехия
|8:3
|2002
|Словакия
|Группа
|Чехия
|5:3
|2002
|Словакия
|Финальный раунд
|Чехия
|6:3
|2003
|Россия
|Группа
|Чехия
|4:2
|2004
|Беларусь
|Группа
|Чехия
|1:1
|2005
|Чехия
|Четвертьфинал
|Чехия
|1:5
|2006
|Швеция
|Группа
|Чехия
|2:0
|2010
|Беларусь
|Группа
|Чехия
|4:1
|2013
|Россия
|Группа
|Чехия
|5:2
|2014
|Финляндия
|Четвертьфинал
|Чехия
|2:3 (ОТ)
|2017
|Словакия
|Группа
|Чехия
|5:4 (ОТ)
|2018
|Россия
|Группа
|Чехия
|3:2
Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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