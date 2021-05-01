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История личных встреч сборных России и Чехии на юниорских чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Чехии на юниорских чемпионатах мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

2 мая сборная России сыграет в четвёртом матче группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 00:00 мск.

Сборные России и Германии встречались на юниорских чемпионатах мира 14 раз. Россияне одержали победы в 10 матчах.

ЮЧММесто проведенияСтадияСоперникСчёт
1999ГерманияФинальный раундЧехия2:5
2001ФинляндияГруппаЧехия8:3
2001ФинляндияПолуфиналЧехия8:3
2002СловакияГруппаЧехия5:3
2002СловакияФинальный раундЧехия6:3
2003РоссияГруппаЧехия4:2
2004БеларусьГруппаЧехия1:1
2005ЧехияЧетвертьфиналЧехия1:5
2006ШвецияГруппаЧехия2:0
2010БеларусьГруппаЧехия4:1
2013РоссияГруппаЧехия5:2
2014ФинляндияЧетвертьфиналЧехия2:3 (ОТ)
2017СловакияГруппаЧехия5:4 (ОТ)
2018РоссияГруппаЧехия3:2
Календарь и состав групп ЮЧМ-2021

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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