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Панарин, Капризов и Орлов названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ

Панарин, Капризов и Орлов названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов вошли в число трёх звёзд апреля среди российских игроков, по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.

В 16 матчах месяца Панарин набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «+7».

Капризов за 15 матчей забросил 11 шайб и отдал три результативные передачи, побив несколько рекордов «Миннесоты» для новичков и став лучшим бомбардиром среди россиян. Россиянин заработал общий показатель полезности "-2".

Орлов отыграл 15 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+10». Россиянин стал лучшим по показателю полезности, а также лучшим русским бомбардиром среди защитников.

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