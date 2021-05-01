Панарин, Капризов и Орлов названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов вошли в число трёх звёзд апреля среди российских игроков, по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.



В 16 матчах месяца Панарин набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «+7».



Капризов за 15 матчей забросил 11 шайб и отдал три результативные передачи, побив несколько рекордов «Миннесоты» для новичков и став лучшим бомбардиром среди россиян. Россиянин заработал общий показатель полезности "-2".



Орлов отыграл 15 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+10». Россиянин стал лучшим по показателю полезности, а также лучшим русским бомбардиром среди защитников.