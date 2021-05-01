«Динамо» подписало контракт со Станиславом Галиевым

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о переходе нападающего Станислава Галиева.
Отмечается, что с форвардом подписано соглашение на два года.
В нынешнем сезоне 29-летний Галиев за «Ак Барс» набрал 27 (16+11 передач) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и 9 (4+5) очков в 15 встречах плей-офф.
Форвард провёл юность в хоккейной школе московского «Динамо», но ни на молодёжном, ни на взрослом уровне Галиев так и не дебютировал за бело-голубых. Станислав начал свою профессиональную игровую карьеру в 2008 году, проведя один сезон за клуб USHL «Индиана Айс». Затем он был выбран первым европейским номером на драфте главной юниорской лиги Квебека командой «Сент-Джон Си Догз». Станислав был выбран под общим 86-м номером на драфте НХЛ 2010 года командой «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне 2010/2011 Галиев в составе «Си Догз» выиграл Президентский кубок QMJHL и Мемориальный кубок, а уже в следующем сезоне смог снова одержать победу на Президентском кубке QMJHL.
9 апреля 2015 года дебютировал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Проведя за «столичных» лишь 24 матча, а сезон-2016/2017 полностью в фарм-клубе в АХЛ — «Херши Беарс», летом 2017 года вернулся в Россию, в казанский «Ак Барс».
- 1 мая 2021
-
17:41
-
17:37
-
17:35
-
17:31
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:43
-
16:40
-
16:34
-
16:30
-
16:24
-
16:21
-
16:19
-
16:14
-
16:07
-
15:48
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:17
-
14:07
-
13:49
-
13:48
-
13:06
-
13:00
-
12:32
-
12:27
-
12:15