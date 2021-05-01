«Динамо» подписало контракт со Станиславом Галиевым

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о переходе нападающего Станислава Галиева.

Отмечается, что с форвардом подписано соглашение на два года.

В нынешнем сезоне 29-летний Галиев за «Ак Барс» набрал 27 (16+11 передач) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и 9 (4+5) очков в 15 встречах плей-офф.

Форвард провёл юность в хоккейной школе московского «Динамо», но ни на молодёжном, ни на взрослом уровне Галиев так и не дебютировал за бело-голубых. Станислав начал свою профессиональную игровую карьеру в 2008 году, проведя один сезон за клуб USHL «Индиана Айс». Затем он был выбран первым европейским номером на драфте главной юниорской лиги Квебека командой «Сент-Джон Си Догз». Станислав был выбран под общим 86-м номером на драфте НХЛ 2010 года командой «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне 2010/2011 Галиев в составе «Си Догз» выиграл Президентский кубок QMJHL и Мемориальный кубок, а уже в следующем сезоне смог снова одержать победу на Президентском кубке QMJHL.



9 апреля 2015 года дебютировал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Проведя за «столичных» лишь 24 матча, а сезон-2016/2017 полностью в фарм-клубе в АХЛ — «Херши Беарс», летом 2017 года вернулся в Россию, в казанский «Ак Барс».