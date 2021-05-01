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Овечкин вышел на утреннюю раскатку «Вашингтона» после травмы

Овечкин вышел на утреннюю раскатку «Вашингтона» после травмы
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на утреннюю раскатку команды перед матчем с «Питтсбург Пингвинз», сообщает журналист Саманта Пелл в «твиттере».

Пока неизвестно, сможет ли Овечкин сыграть с «Питтсбургом».

Россиянин продолжает восстановление после травмы нижней части тела. Овечкин пропустил уже два матча подряд из-за травмы, причём в обоих «Кэпиталз» одержал победы. В этих встречах на месте Овечкина в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном играет Даниэль Спронг. В первом матче форвард оформил дубль (6:3), а во втором принёс победу (1:0).

Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.

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