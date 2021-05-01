Лучший бомбардир и MVP чемпионата Швеции Марек Гривик подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте команды.
Нападающий, выступавший за «Лександ ИФ» из Шведской хоккейной лиги, принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 14 шайб и отдал 37 результативных передач, таким образом набрав 51 очко. Его показатель полезности составил "+9" при 26 минутах штрафного времени. На счету 29-летнего словака четыре матча плей-офф, в которых он отдал две результативные передачи при коэффициенте полезности "-5" и двух минутах штрафа.
Отметим, что Гривик уже выступал в Континентальной хоккейной лиге. Сезон-2018/2019 нападающий провёл в «Витязе». Тогда словак отыграл 26 матчей, набрав 15 (8+7) очков при нулевом показателе полезности.
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