Голкипер Мурыгин, победивший рак, подписал пробный контракт с «Торпедо»
Голкипер Алексей Мурыгин подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородской команды.
Отмечается, что соглашение имеет пробный характер.
Напомним, что Мурыгин пропустил два сезона из-за серьёзной болезни. Вратарь смог победить рак.
Воспитанник хабаровского хоккея выступал в КХЛ за родной «Амур», магнитогорский «Металлург», «Локомотив» и «Авангард». За эти команды голкипер сыграл 290 матчей, отразив более 92% бросков. По данному показателю в сезонах-2011/2012 и 2015/2016 годов Алексей стал лучшим вратарём всей лиги, чем заслужил вызов в сборную России и на Матч звёзд КХЛ. Также Мурыгин является действующим рекордсменом КХЛ по продолжительности «сухой» серии, которая составляет 302 минуты и 11 секунд.
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