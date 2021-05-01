Источник: СКА ищет варианты обмена Ткачёва. У него ещё год контракта на 60 млн рублей

Санкт-петербургский СКА активно ищет варианты обмена для Владимира Ткачёва, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

У форварда остаётся ещё год контракта на 60 млн рублей.

Напомним, в июне 2019 года Ткачёв перешёл в СКА из «Салавата Юлаева», который получил права на Никиту Сошникова, выступавшего на тот момент в Национальной хоккейной лиге.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени.

В плей-офф Ткачёв провёл 11 матчей, забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач при коэффициенте полезности "+2".