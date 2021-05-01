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Экс-форвард «Спартака» Артём Фёдоров подписал контракт с московским «Динамо»

Экс-форвард «Спартака» Артём Фёдоров подписал контракт с московским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий Артём Фёдоров, покинувший «Спартак», перешёл в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Соглашение с «Динамо» рассчитано на два года и носит односторонний характер.

Фёдоров начал заниматься хоккеем в электростальском «Кристалле», затем в юношеском возрасте перешёл в воскресенский «Химик». В сезоне 2010/2011 дебютировал в МХЛ за «Химик», провёл 55 матчей и набрал 16 (10+6) очков. В сезоне 2012/2013 Артём набрал 86 очков и занял 2-е место среди бомбардиров регулярного чемпионата, отстав всего на шесть очков от Дмитрия Михайлова из «Стальных Лис». В этом же сезоне был признан лучшим нападающим в январе (19 очков) и в качестве награды получил приглашение на Матч звёзд МХЛ — Кубок Вызова. 3 июля 2013 года Фёдоров перешёл в систему московского «Динамо», где и выступал следующие четыре сезона. Летом 2017 года форвард перешёл в «Салават Юлаев». В следующем году Фёдоров был обменян в «Спартак» на Никиту Филатова. В составе красно-белых Артём выступал до 30 апреля 2021 года.

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