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Алексей Ковалёв покинул пост главного тренера «Куньлунь Ред Стар»

Алексей Ковалёв покинул пост главного тренера «Куньлунь Ред Стар»
Хоккей / КХЛ 0
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Алексей Ковалёв покинул пост главного тренера «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице китайской команды в «Твиттере».

Контракт 48-летнего специалиста был рассчитан до конца апреля текущего года и продлён не был. Вместе с Ковалёвым клуб покинул тренерский штаб в лице Вячеслава Козлова, Игоря Уланова и Николая Мишина.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ в текущем сезоне «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. Кроме того, китайская команда заняла предпоследнее, 22-е место в сводной таблице КХЛ. В 60 встречах регулярного чемпионата «Куньлунь» одержал 13 побед, одна из которых пришлась на овертайм и ещё одна — на серию буллитов. Всего команда набрала 34 очка.

Напомним, в начале марта китайский клуб покинули Алексей Торопченко, Лев Стариков, Андрей Баканов и Шон Коллинз.

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