Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России всухую уступила Швейцарии, проиграв во второй раз подряд

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная России всухую уступила Швейцарии, проиграв во второй раз подряд
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 1 мая, в Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоялся второй матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

На 34-й минуте матча защитник Фабиан Хельднер с передачи другого игрока обороны Лукаса Фрика забросил единственную шайбу в матче, ставшую победной.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
01 мая 2021, суббота. 18:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Хельднер (Фрик) – 33:14' (5x5)

Напомним, вчера, 30 апреля, в Биле состоялся первый матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Календарь ЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021