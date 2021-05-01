Сборная России всухую уступила Швейцарии, проиграв во второй раз подряд

Сегодня, 1 мая, в Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоялся второй матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
На 34-й минуте матча защитник Фабиан Хельднер с передачи другого игрока обороны Лукаса Фрика забросил единственную шайбу в матче, ставшую победной.
Напомним, вчера, 30 апреля, в Биле состоялся первый матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
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