«Северсталь» подписала трёх легионеров. Один из них — первый в истории КХЛ эстонец

Состав «Северстали» пополнили три легионера, сообщается на официальном сайте череповецкой команды.
Новичками команды стали защитники Якоб Стенквист и Робин Пресс, а также нападающий Роберт Рооба.
Все хоккеисты заключили соглашения на один год.
23-летний Стенквист последние два года играл за финский «Эссят». В сезоне-2020/2021 швед набрал 37 (9+28) очков в 54 матчах с показателем полезности «+7».
В сезоне-2020/2021 27-летний нападающий из Эстонии Рооб играл за ХК «ЮП» и набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах с показателем полезности «-8». Он стал первым эстонским игроком в истории КХЛ.
Последние два года Пресс играл за финский «Лукко». В сезоне-2020/2021 26-летний игрок набрал 44 (16+28) очка в 55 матчах с показателем полезности «+20».
Ранее «Северсталь» объявила об уходе восьми игроков, у которых истекли сроки действия контрактов с клубом. Кроме того, «Северсталь» продлила контракт со вторым бомбардиром команды Владиславом Кодолой.
- 1 мая 2021
-
21:21
-
21:07
-
21:00
-
20:57
-
20:44
-
20:05
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:33
-
18:23
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:37
-
17:35
-
17:31
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:43
-
16:40
-
16:34
-
16:30
-
16:24
-
16:21
-
16:19
-
16:14
-
16:07
-
15:48
-
15:30