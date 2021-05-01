«Северсталь» подписала трёх легионеров. Один из них — первый в истории КХЛ эстонец

Состав «Северстали» пополнили три легионера, сообщается на официальном сайте череповецкой команды.

Новичками команды стали защитники Якоб Стенквист и Робин Пресс, а также нападающий Роберт Рооба.



Все хоккеисты заключили соглашения на один год.



23-летний Стенквист последние два года играл за финский «Эссят». В сезоне-2020/2021 швед набрал 37 (9+28) очков в 54 матчах с показателем полезности «+7».



В сезоне-2020/2021 27-летний нападающий из Эстонии Рооб играл за ХК «ЮП» и набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах с показателем полезности «-8». Он стал первым эстонским игроком в истории КХЛ.

Последние два года Пресс играл за финский «Лукко». В сезоне-2020/2021 26-летний игрок набрал 44 (16+28) очка в 55 матчах с показателем полезности «+20».

Ранее «Северсталь» объявила об уходе восьми игроков, у которых истекли сроки действия контрактов с клубом. Кроме того, «Северсталь» продлила контракт со вторым бомбардиром команды Владиславом Кодолой.