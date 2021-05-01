Брагин: Федотов провёл хорошую игру. Три вратаря дальше работают, будем думать

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с командой Швейцарии (0:1).

«Команда лучше двигалась, работала. Были хорошие моменты, надо их забивать. Ноль забили, противник одну забил, поэтому проиграли. Проанализируем тщательно эти две встречи, сейчас не дам комментариев на тему того, кто из игроков произвёл положительное впечатление.

Сейчас посмотрели Федотова, он провёл хорошую, уверенную игру. Три вратаря дальше работают, дальше уже будем думать. Сейчас посмотрим, как вообще Билялов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сегодня, 1 мая, в Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоялся второй матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).