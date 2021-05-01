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А.Марченко — о поражении сборной России: Швейцария с каждым годом играет всё лучше и лучше

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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А.Марченко — о поражении сборной России: Швейцария с каждым годом играет всё лучше и лучше
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Защитник сборной России Алексей Марченко прокомментировал итоги встречи с командой Швейцарии (0:1).

«Швейцария с каждым годом играет всё лучше и лучше, но нам в любом случае надо побеждать, сборная России только на победу выходит. Чего не получилось в атаке? Наверное, хладнокровия в завершении, работы на пятачке», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 1 мая, в Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоялся второй матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Вчера, 30 апреля, в Биле состоялся первый матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

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