Защитник Кирсанов продлил контракт со СКА

СКА подписал новый контракт с защитником молодёжной сборной России Кириллом Кирсановым, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года.



В этом сезоне он провёл в армейской форме 29 матчей в регулярном чемпионате, отдав три результативные передачи. В шести встречах плей-офф на счету Кирсанова одно ассистентское очко.

Кирилл Кирсанов родился в Твери, выступал за местную команду «Тверичи», затем играл в системе «Витязя». Летом 2019 года защитник перешёл в СКА, в составе молодёжной команды «СКА-1946» стал победителем Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года. Вместе с юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки, а также обладателем Мирового Кубка Вызова. В сезоне 2020/2021 дебютировал в основной сборной России, в шестой встрече набрал первый результативный балл за национальную команду, которая уже обеспечила себе победу в Еврохоккейтуре.