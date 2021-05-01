«Ванкувер» отстранил Виртанена. Игрок обвиняется в сексуальном домогательстве

Команда Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» на официальной странице в «Твиттере» выступила с официальным заявлением относительно ситуации с нападающим Джейком Виртаненом.

Игрок, который обвиняется в сексуальном домогательстве, отстранён от работы с команды на время разбирательств.

Виртанен был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. В этом сезоне 24-летний форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.



Его контракт с зарплатой в $ 2,55 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Напомним, в ночь с 1 на 2 мая (по московскому времени) «Ванкувер» проведёт гостевую встречу с «Торонто Мэйпл Лифс». Старт матча запланирован на 2:00 мск.