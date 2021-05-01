«Бостон» крупно обыграл «Баффало» благодаря хет-трику Крэйга Смита
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
За «Брюинз» отличились Шон Курали, Патрис Бержерон, Ник Ритчи и Крэйг Смит, оформивший хет-трик.
В составе «Сэйбрз» забивали Райли Шихан и Артту Руотсалайнен.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Смит (Крейчи, Холл) – 01:21' (5x5) 1:1 Шихан (Брайсон, Миттельштадт) – 12:35' (4x5) 2:1 Курали (Ритчи) – 16:38' (5x5) 3:1 Бержерон (Лозон, Маршан) – 25:36' (5x5) 4:1 Ритчи (Грызлик, Миллер) – 43:18' (5x5) 5:1 Смит (Райлли, Крейчи) – 45:31' (5x5) 5:2 Руотсалайнен (Асплунд, Миттельштадт) – 47:02' (5x5) 6:2 Смит (Крейчи, Койл) – 54:05' (5x4)
Эта победа стала для «Бостона» третьей подряд. «Баффало» потерпел четвёртое поражение.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Старт запланирован на 2:00 мск. «Бостон» в гостях встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Оба матча состоятся в ночь с 3 на 4 мая (по московскому времени). Начало обеих встреч — 2:00 мск.
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