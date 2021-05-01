«Бостон» крупно обыграл «Баффало» благодаря хет-трику Крэйга Смита

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

За «Брюинз» отличились Шон Курали, Патрис Бержерон, Ник Ритчи и Крэйг Смит, оформивший хет-трик.

В составе «Сэйбрз» забивали Райли Шихан и Артту Руотсалайнен.

Эта победа стала для «Бостона» третьей подряд. «Баффало» потерпел четвёртое поражение.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Старт запланирован на 2:00 мск. «Бостон» в гостях встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Оба матча состоятся в ночь с 3 на 4 мая (по московскому времени). Начало обеих встреч — 2:00 мск.