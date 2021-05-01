Лучший ассистент «Сочи» Точицкий продлил контракт с клубом

Нападающий «Сочи» Никита Точицкий подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте «леопардов».

Новое соглашение 29-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2022/2023.



Всего за «Сочи» Точицкий провёл 223 матча, набрав 72 (22+50). В минувшем сезоне на счету нападающего 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 33 (7+26) очка, став лучшим ассистентом команды.

Ранее стало известно, что «Сочи» продлил контракт с голкипером Максимом Третьяком, защитниками Юрием Александровым и Никитой Седовым, а также форвардами Никитой Феоктистовым, Дмитрием Колготиным, Амиром Гараевым и Иваном Володиным.

Кроме того, главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский продлил контракт с «леопардами».