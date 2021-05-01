Кожевников: трагедии в поражениях от швейцарцев не вижу, это играл резерв сборной

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что товарищеские матчи со сборной Швейцарии помогут российской команде лучше подготовиться к чемпионату мира.

«Никакой трагедии в двух поражениях от швейцарцев я не вижу. Все мы знаем, что в Швейцарию сборная России поехала далеко не оптимальным составом. Ряд игроков остались в Новогорске, они готовятся по индивидуальной программе, пятеро армейцев только прибыли в расположение сборной на базу. В матчах с Беларусью и Швейцарией тренеры сборной посмотрели в большей степени ближайший резерв национальной команды. Состав сборной будет ещё усиливаться, добавятся армейцы. Присоединится новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина Сергей Толчинский, не за горами день, когда присоединятся игроки НХЛ. В общем у меня нет сомнений в том, что на чемпионате мира у нас будет очень мощная, хорошая команда, способная решать серьёзные задачи», — сказал Кожевников «Чемпионату».