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Плющев — о матчах со Швейцарией: состав изменится, не было финалистов КХЛ, игроков из НХЛ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Плющев — о матчах со Швейцарией: состав изменится, не было финалистов КХЛ, игроков из НХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги контрольных матчей сборной России с командой Швейцарии.

«На Еврочеллендже у сборной России довольно часто неудачные результаты по той лишь причине, что на этот турнир наша команда едет с целью просмотра ближайшего резерва. Ни для кого не секрет, что и в Москве с Беларусью, и в Биле со Швейцарией сборная России играла, по сути, в экспериментальном составе. Отсутствовали игроки, принимавшие участие в финале Кубка Гагарина, ещё много кандидатов на поездку на чемпионат мира осталось в Новогорске, не было ни одного игрока из НХЛ. По этим четырём матчам тренеры сборной сделают выводы по каждому из игроков — на кого рассчитывать при подготовке к предстоящему чемпионату мира, а кто не оправдал надежд. У каждого из игроков был шанс проявить себя — кто-то им воспользовался, кто-то нет. Так всегда бывает», — сказал Плющев «Чемпионату».

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