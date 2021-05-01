Плющев — о матчах со Швейцарией: состав изменится, не было финалистов КХЛ, игроков из НХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги контрольных матчей сборной России с командой Швейцарии.

«На Еврочеллендже у сборной России довольно часто неудачные результаты по той лишь причине, что на этот турнир наша команда едет с целью просмотра ближайшего резерва. Ни для кого не секрет, что и в Москве с Беларусью, и в Биле со Швейцарией сборная России играла, по сути, в экспериментальном составе. Отсутствовали игроки, принимавшие участие в финале Кубка Гагарина, ещё много кандидатов на поездку на чемпионат мира осталось в Новогорске, не было ни одного игрока из НХЛ. По этим четырём матчам тренеры сборной сделают выводы по каждому из игроков — на кого рассчитывать при подготовке к предстоящему чемпионату мира, а кто не оправдал надежд. У каждого из игроков был шанс проявить себя — кто-то им воспользовался, кто-то нет. Так всегда бывает», — сказал Плющев «Чемпионату».