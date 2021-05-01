Пуустинен, Руохамаа, Санников, Саюстов и братья Ушенины покинули «Сибирь»
«Сибирь» на официальной странице новосибирской команды в «Инстаграме» объявила об уходе ряда хоккеистов.
Новосибирский клуб в связи с истечением контрактов покинули Дмитрий Саюстов, Степан Санников, Ярослав Хабаров, Юусо Пуустинен, Микаэль Руохамаа, Данил Романцев, Вячеслав Ушенин и Владислав Ушенин.
«Сибирь» финишировала девятой в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 58 очков в 60 матчах.
Напомним, что ранее «Сибирь» подписала контракты с нападающими Вячеславом Литовченко и Денисом Голубевым. С 31-летним Литовченко заключён однолетний контракт. Кроме того, новосибирская команда заключила контракт с нападающим петербургского «Динамо» Алексеем Кручининым.
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