Игрок «Далласа» Робертсон — лучший новичок апреля в НХЛ. Он обошёл Капризова и Шестёркина

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон назван новичком месяца в НХЛ по итогам апреля, сообщается на официальном сайте НХЛ на русском языке.
Робертсон стал лидером среди новичков с 18 (8+10) очками в 17 матчах.
В борьбе за приз он опередил форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, набравшего 14 (11+3) очков в 15 матчах, центрального нападающего «Оттавы Сенаторз» Джоша Норриса, у которого 14 (7+7) баллов в 14 играх, центрфорварда «Нью-Джерси Дэвилз» Егора Шаранговича, набравшего 14 (7+7) очков в 16 матчах, и вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина (7-4-2; 2,59 в среднем пропущенных гола; 91,5% сэйвов; два шат-аута).
Робертсон набирал очки в 13 из 17 матчей апреля. В том числе на его счету девятиматчевая результативная серия: с 13 по 27 апреля он набрал 13 (4+9) очков.
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