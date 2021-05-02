Сборная России громит Чехию после второго периода на юниорском чемпионате мира — 2021

В эти минуты во Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречается с национальной командой Чехии.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу сборной России. За россиян отличились Матвей Мичков, Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов и Дмитрий Кателевский.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.