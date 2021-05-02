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Сборная Швеции забросила семь безответных шайб команде Латвии на ЮЧМ-2021

Сборная Швеции забросила семь безответных шайб команде Латвии на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Латвии встречалась с национальной командой Швеции. Встреча прошла в Плейно на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» и завершилась разгромной победой шведов со счётом 7:0.

В составе победителей дублями отличились Вильям Стрёмгрен и Симон Робертссон и ещё по разу забивали Альберт Шёберг, Исак Росен и Лудвиг Перссон.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. Группа A
02 мая 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Латвия U18
Окончен
0 : 7
Швеция U18
0:1 Стрёмгрен – 04:54' (5x5)   0:2 Шёберг (Эяс, Эстлунд) – 27:09' (5x5)   0:3 Стрёмгрен (Моберг, Хевелид) – 40:59' (5x4)   0:4 Робертссон (Люселль) – 45:22' (5x5)   0:5 Робертссон (Дауэр Нильссон, Люселль) – 48:10' (5x5)   0:6 Росен (Форсмарк) – 57:17' (5x5)   0:7 Перссон – 59:06' (5x5)
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