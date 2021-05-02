Сборная Швеции забросила семь безответных шайб команде Латвии на ЮЧМ-2021

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Латвии встречалась с национальной командой Швеции. Встреча прошла в Плейно на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» и завершилась разгромной победой шведов со счётом 7:0.

В составе победителей дублями отличились Вильям Стрёмгрен и Симон Робертссон и ещё по разу забивали Альберт Шёберг, Исак Росен и Лудвиг Перссон.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.