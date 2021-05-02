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16-летний Матвей Мичков забил 9 голов в 4 матчах на юниорском чемпионате мира — 2021

16-летний Матвей Мичков забил 9 голов в 4 матчах на юниорском чемпионате мира — 2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.

В составе победителей хет-трик оформил Матвей Мичков. Таким образом, 16-летний нападающий забил 9 голов в 4 матчах на турнире. Напомним, в прошлом матче со сборной Финляндии (6:1) он оформил покер.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

Наши разгромили принципиального соперника на ЮЧМ! Россия вынесла чехов — 11:1
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры — в нашей трансляции.
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