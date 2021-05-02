Р. Ротенберг – о разгроме чехов на ЮЧМ: итоги будем подводить позже. Все мысли о плей-офф

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал разгромную победу россиян в матче с Чехией (11:1) на ЮЧМ-2021.
«Мы всегда работаем по плану, это касается тренерского штаба и особенно нашей программы по ОФП. Все очень серьёзно поработали в Новогорске, хорошо подготовили команду. Отмечу коллективный труд и личный вклад каждого.
Чехи обыграны с крупным счётом, наши ребята молодцы. Групповой этап пройден, теперь начинается самое важное. Важно вывести команду на пик формы к решающим матчам. Впереди плей-офф, работа не прекращается ни на минуту, а пока хочу всех поздравить с уверенной победой и поблагодарить за поддержку. Итоги будем подводить позже. Повторюсь, все мысли о плей-офф», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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