Сборная России в 1/4 финала ЮЧМ-2021 сыграет либо с командой Беларуси, либо со Швейцарией

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.

В четвертьфинале турнира соперником национальной команды России станет либо команда Беларуси, либо Швейцарии.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.