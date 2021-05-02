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Полтапов: тренер сказал не отвечать на грязную игру чехов и играть в свой хоккей

Полтапов: тренер сказал не отвечать на грязную игру чехов и играть в свой хоккей
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Нападающий сборной России Прохор Полтапов высказался о разгромной победе в матче ЮЧМ-2021 со сборной Чехии со счётом 11:1.

«Была слаженная командная работа, мало удалялись. Выполняли тренерскую установку. Я ношу 13-й номер Павла Дацюка? Мы все стараемся быть на кого-то похожими, но именно точь-в-точь не пытаюсь. Просто такой номер. Главное, что команда выиграла сегодня. Голы всегда приходят, если играть на команду. Чехи такая же сильная и организованная команда, как и все на этом турнире. Настрой был как на всех. По поводу грязи со стороны чехов нам тренер сказал не отвечать и играть в свой хоккей», — передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Сборная России досрочно гарантировала себе место в четвертьфинале. Соперником россиян станет либо команда Беларуси, либо Швейцарии.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021
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