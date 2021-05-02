Лещёв: сборная России выдержала удар чехов и продолжила гнуть свою линию

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал победу в матче юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года со сборной Чехии (11:1).

«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой, была жёсткая игра. Мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Всегда дисциплина — это номер один. Есть такое выражение: «Дисциплина бьёт класс. Мы идём под этим девизом. Мы всё проанализируем, посмотрим видео и будем смотреть планы на четвертьфинал.



По вратарям на четвертьфинал мы подумаем, обсудим с тренером вратарей. С Сапуновым после толчка на борт всё в порядке, он готов играть и продолжать турнир. Предпочтений по сопернику в четвертьфинале нет», — передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Сборная России досрочно гарантировала себе место в четвертьфинале. Соперником россиян станет либо команда Беларуси, либо Швейцарии.