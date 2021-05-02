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«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Самсонов пропустил три шайбы

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Самсонов пропустил три шайбы
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Брайан Раст и ещё один гол забил Джефф Картер. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Илья Самсонов отразил 23 броска и пропустил 3 гола.

В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» разгромно победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:1. «Нью-Джерси Дэвилз» победил «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:1.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст – 02:56' (5x5)   0:2 Раст – 20:26' (5x5)   0:3 Картер (Летанг) – 30:43' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Пирсон (Хьюз, Хорват) – 13:28' (5x5)   1:1 Мэттьюс (Марнер, Фолиньо) – 15:24' (5x5)   2:1 Мэттьюс (Марнер) – 23:50' (5x5)   3:1 Брукс (Холл, Спецца) – 44:55' (5x5)   4:1 Гальченюк (Нюландер, Таварес) – 51:39' (5x5)   5:1 Торнтон (Дермотт, Райлли) – 58:00' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Заха, Баль) – 05:00' (5x5)   0:2 Куокканен (Хьюз, Шарангович) – 20:52' (5x5)   0:3 Хишир – 45:14' (5x5)   0:4 Шарангович (Хьюз) – 54:59' (5x5)   1:4 Фараби (Гостисбер, Обе-Кюбель) – 58:42' (5x5)
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