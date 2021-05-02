«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Самсонов пропустил три шайбы

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Брайан Раст и ещё один гол забил Джефф Картер. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Илья Самсонов отразил 23 броска и пропустил 3 гола.
В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» разгромно победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:1. «Нью-Джерси Дэвилз» победил «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:1.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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