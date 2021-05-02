Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тихачек: Чехия хочет забыть игру с Россией, надо только извлечь из неё уроки

Тихачек: Чехия хочет забыть игру с Россией, надо только извлечь из неё уроки
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Защитник юниорской сборной Чехии Иржи Тихачек отреагировал на разгромное поражение в матче со сборной России (1:11) на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Мы хотим забыть эту игру, надо извлечь из неё свои уроки, исправить ошибки и улучшить все аспекты», — передаёт слова Петра корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

Соперником россиян в четвертьфинале станет либо команда Беларуси, либо Швейцарии.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021
«Тренер сказал не отвечать на грязь». Что говорили наши после разгрома чехов на ЮЧМ
В преддверии плей-офф крупная победа сборной России стала бальзамом на душу, но всё самое важное впереди.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021