Гол и результативная передача Барабанова не спасли «Сан-Хосе» от поражения «Колорадо»
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Патрик Немет и Микко Рантанен. За «Сан-Хосе» забрасывали Александр Барабанов, Логан Кутюр и Томаш Гертл.
Однако на счету Барабанова в этой игре не только заброшенная шайба, но и голевая передача, его игровое время составило 17 минут и 16 секунд при показателе полезности «+1». С момента обмена в «Сан-Хосе» в дедлайн он провёл за новый клуб 4 встречи, в которых набрал 4 (2+2) очка.
У защитника «Сан-Хосе» Николая Кныжова «-1» за 19.47 на льду.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Барабанов (Гертл, Карлссон) – 24:25' (5x4) 1:1 Маккиннон (Тимминс, Рантанен) – 33:08' (5x5) 2:1 Бураковски (Комфер) – 36:06' (5x5) 3:1 Немет (Макар, Маккиннон) – 49:05' (5x5) 3:2 Кутюр (Кейн) – 49:55' (4x5) 4:2 Рантанен (Тэйвз, Тимминс) – 55:34' (5x5) 4:3 Гертл (Бёрнс, Барабанов) – 57:47' (6x5)
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