Гол и результативная передача Барабанова не спасли «Сан-Хосе» от поражения «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Патрик Немет и Микко Рантанен. За «Сан-Хосе» забрасывали Александр Барабанов, Логан Кутюр и Томаш Гертл.

Однако на счету Барабанова в этой игре не только заброшенная шайба, но и голевая передача, его игровое время составило 17 минут и 16 секунд при показателе полезности «+1». С момента обмена в «Сан-Хосе» в дедлайн он провёл за новый клуб 4 встречи, в которых набрал 4 (2+2) очка.

У защитника «Сан-Хосе» Николая Кныжова «-1» за 19.47 на льду.